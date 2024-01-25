«Их лечение не будет простым и быстрым». Комздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Лечение пятерых человек, серьезно пострадавших в ДТП с автобусом в Василеостровском районе Петербурга днем 24 января, взяли на особый контроль вице-губернатор Олег Эргашев и председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Об этом рассказали в ведомстве 25 января.
По информации комздрава, к настоящему моменту в четырех городских стационарах Петербурга остаются пятеро пострадавших в аварии, четверо из которых по-прежнему в тяжелом состоянии. Двоих пациентов, доставленных в Мариинскую больницу, прооперировали, сейчас они находятся в реанимации. Для выработки тактики лечения их осмотрели смежные специалисты: неврологи, травматологи, нейрохирурги и офтальмологи. Сообщалось, что один из пострадавших из-за черепно-мозговой травмы может лишиться глаз.
«Сразу скажу — их лечение не будет простым и быстрым. Предстоит выполнение ряда поэтапных оперативных вмешательств, длительная реабилитация», — рассказал главный врач Мариинской больницы Игорь Реутский. В больнице отметили, что у них достаточно ресурсов, профессиональных кадров, аппаратуры и лекарств, чтобы обеспечить пострадавшим максимально эффективную специализированную помощь.
Напомним, около 16 часов 24 января на улице Беринга автобус № 152 вылетел с дороги и наехал на нескольких пешеходов. Произошедшее попало на видео. Причиной ДТП могло стать состояние здоровья водителя, сообщали в полиции. По предварительным данным «Фонтанки», у него что-то случилось с ногой. В комитете по транспорту отмечали, что перед выходом на линию автобус проверили, а водитель прошел медосмотр. С места ДТП были госпитализированы пятеро человек, в том числе 16-летний подросток. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела: по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и по второй части статьи 238 УК РФ за оказание небезопасных услуг.