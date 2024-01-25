Казахстанские полицейские нашли автора обещания устроить массовое убийство в школах Актобе

Ранее сообщалось, что в Telegram появился канал, в котором неизвестный утверждает, что устроит в школах Актобе массовые убийства. Автор канала утверждал, что не один, и что они готовились к этому больше года и даже опубликовал список школ, на которые якобы произойдет нападение.