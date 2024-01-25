Казахстанские полицейские нашли автора обещания устроить массовое убийство в школах Актобе

АЛМАТЫ, 25 янв — Sputnik. Сотрудники полиции установили личность человека, в Телеграм-канале угрожавшего устроить массовое убийство в школах Актобе. Об этом сообщает департамент полиции Актюбинской области.
«По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах г. Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.
В департаменте заверили, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов и оснований для беспокойства не имеется.
Ранее сообщалось, что в Telegram появился канал, в котором неизвестный утверждает, что устроит в школах Актобе массовые убийства. Автор канала утверждал, что не один, и что они готовились к этому больше года и даже опубликовал список школ, на которые якобы произойдет нападение.