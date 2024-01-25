Жительница Брестского района избила и вытолкнула из машины водителя такси

История произошла ночью. В Брестский РОВД позвонила водитель такси и рассказала, что на нее напала пассажирка. «29-летняя клиентка заказала автомобиль такси для поездки из одного из увеселительных заведений в центре города и договорилась о расчете наличными за поездку. Однако, прибыв в место назначения, женщина отказалась выплатить полную сумму за поездку, что привело к конфликту между ней и 20-летней девушкой-водителем. Женщина бросила в сторону водителя деньги и начала избивать ее, вытолкнув из автомобиля», — рассказали подробности в УВД.