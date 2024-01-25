Гибель ребенка на «пенной вечеринке» в Костанае: дело передали в суд

12 сентября стало известно, что скончалась девятилетняя девочка, которая получила серьезные травмы при ударе током на пенной вечеринке в одном из районов Костанайской области. Трагедия произошла 25 августа. В тот же день ребенка доставили в областной центр, где лечением занялись медики Костаная, которые привлекли столичных специалистов. 30 августа на место приехали врачи из Центра материнства и детства.