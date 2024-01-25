Карта военной операции на 25 января 2024 года

Отражено девять атак на Купянском, Краснолиманском, Донецком направлениях, уничтожено два склада боеприпасов ВСУ, добавили в ведомстве. Власти Крыма установили особый режим пересечения административной границы с Херсонской областью на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в республике.
ВСУ за день шесть раз сбрасывали взрывоопасные предметы с БПЛА на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские военные за прошлые сутки выпустили около 60 снарядов по населенным пунктам региона, а также несколько раз атаковали их при помощи дронов.
Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. На одном из предприятий в Криворожском районе Днепропетровской области после атаки БПЛА произошел пожар, заявили местные власти. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.