СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после взрыва петард в воронежском банке

Следственное управление СК возбудило уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после инцидента со взрывом петард в зоне обслуживания банка возле рынка «Придача» на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в ведомстве 25 января.
По предварительным данным правоохранителей, пиротехнику подожгли двое парней. Известен их возраст — 18 лет и 21 года. Сейчас они находятся в отделе Следственного комитета. С ними проводят следственные действия.
Силовики провели осмотр места происшествия, изъяли объекты и предметы, имеющие значение для расследования дела.
Напомним, взрыв в банке произошел вечером 25 января. Рвануло в зоне обслуживания банка. В полиции ранее сообщалось, что были задержаны трое парней.