Жители Алматы вновь ощутили землетрясение

26 января в 02 часа 01 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщают сейсмологи.
Энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.7. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талгар 2 балла.
При этом, в социальных сетях и мессенджерах жители Алматы пишут об ощутимых колебаниях в разных районах мегаполиса.
Так сильно качнуло же, даже в частном доме. Где-то 2−3 балла. Сильно качнуло. Прям не 2−3 балла… но коротко.
Один, но сильный.
Некоторые пользователи написали, что они покинули дома и боятся возвращаться обратно.
В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.
Накануне Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.