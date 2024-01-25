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Жители Алматы вновь ощутили землетрясение

Около двух часов в ночь на 26 января жители Алматы снова почувствовали землетрясение. Сейсмологи сообщают, что колебания ощущались в Талгаре мощностью в 2 балла, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

26 января в 02 часа 01 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщают сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.7. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талгар 2 балла.

При этом, в социальных сетях и мессенджерах жители Алматы пишут об ощутимых колебаниях в разных районах мегаполиса.

Так сильно качнуло же, даже в частном доме. Где-то 2−3 балла. Сильно качнуло. Прям не 2−3 балла… но коротко.

Один, но сильный.

Некоторые пользователи написали, что они покинули дома и боятся возвращаться обратно.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.

Накануне Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.