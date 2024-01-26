Оперативники застрелили волков, напавших на скот в ВКО

Хищников сотрудники оперотряда нашли во время поездки по району. Вычислить животных удалось по следам, сообщает YK-news со ссылкой на оперотряд.
«Мы отслеживали волков по следам. 24 января во время поездки на снегоходах удалось обнаружить четырех волков в нескольких километрах от села Кокжота. Животных отстрелили», — сообщили сотрудники оперотряда.
Несколькими днями ранее стало известно, что на подворье фермера села Кокжота погибли 15 овец, еще несколько животных были ранены. Как определили сотрудники оперотряда, прибывшие на место, причиной гибели скота стали волки.
Ранее жители района Самар ВКО выступили с требованием разрешить отстрел волков, так как осенью прошлого года было несколько случаев нападения хищников на домашний скот.