МО РФ сообщило о поражении трех районов скопления техники ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на краснолиманском направлении. За сутки в зоне ответственности группировки поражено около 170 целей противника, в том числе три опорных пункта, три района скопления техники, позиции полевой артиллерии, районы сосредоточения живой силы и огневых средств», — рассказал он.