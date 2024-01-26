26 января в Прикамье простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Пономарёвым

«Алексей Пономарёв родился в Соликамске в 1989 году, окончил школу № 1, работал на местных предприятиях. Указом президента награждён орденом Мужества», — рассказали в администрации Соликамска. Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Алексеем Пономарёвым пройдёт 26 января во дворце культуры «Урал». Начало в 12.00.