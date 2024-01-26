26 января в Прикамье простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Пономарёвым

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Пономарёвым состоится в Прикамье 26 января. Об этом сообщила администрация Соликамского городского округа.
«Алексей Пономарёв родился в Соликамске в 1989 году, окончил школу № 1, работал на местных предприятиях. Указом президента награждён орденом Мужества», — рассказали в администрации Соликамска. Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Алексеем Пономарёвым пройдёт 26 января во дворце культуры «Урал». Начало в 12.00.
Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе СВО погиб житель Прикамья стрелок-сапёр Алексей Калинин. Он родился в посёлке Кутамыш Чусовского округа, окончил школу, получил специальность слесаря по ремонту автомобилей, служил во взводе штурмовой роты войсковой части 74268. 25 января прошли похороны.