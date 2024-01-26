Заключённого из Красноярска будут судить за жесткое убийство в 2007 году

В Красноярске будут судить 39-летнего заключённого за жестокое убийство мужчины в 2007 году. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, в Красноярске в апреле 2007 года на улице 3-я Гипсовая была обнаружена отрезанная голова мужчины. Останки нашли в бетонном строительном кольце. Тогда правоохранители возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Найти подозреваемого долгое время не удавалось.
Выйти на убийцу получилось лишь в конце 2023 года. Следователи повторно изучили все материалы дела и пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 39-летний житель Красноярска, который в настоящий момент отбывает наказание за убийство родной сестры и её супруга.
Чтобы скрыть преступление обвиняемый оттащил тело убитого в кусты, отделил голову с помощью ножа, а позже положил её в пакет и оставил в бетонном кольце на улице 3-я Гипсовая. Далее он вывез из города тело погибшего на мотоцикле и сжёг в лесу.
«В ходе допроса он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами и при проверке показаний указал на место сокрытия тела», — сообщают в СК.
Отметим, что личность погибшего установить не удалось до сих пор. Следователи продолжают работу в этом направлении.
В настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.