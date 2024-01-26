Заключённого из Красноярска будут судить за жесткое убийство в 2007 году

В Красноярске будут судить 39-летнего заключённого за жестокое убийство мужчины в 2007 году. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в Красноярске в апреле 2007 года на улице 3-я Гипсовая была обнаружена отрезанная голова мужчины. Останки нашли в бетонном строительном кольце. Тогда правоохранители возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Найти подозреваемого долгое время не удавалось.

Выйти на убийцу получилось лишь в конце 2023 года. Следователи повторно изучили все материалы дела и пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 39-летний житель Красноярска, который в настоящий момент отбывает наказание за убийство родной сестры и её супруга.

Мужчину допросили, он полностью признал свою вину. Заключённый рассказал следователям, что в апреле 2007 года случайно познакомился со своей будущей жертвой на улице. Они решил выпить и в какой-то момент между ними начался конфликт. Подозреваемый избил нового приятеля, а позже схватил нож и убил того ударом в шею.