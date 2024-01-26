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На станции метро в Алматы произошли временные неполадки

Алматы. 26 января. КазТАГ — На станции метро в Алматы произошли временные неполадки, сообщает пресс-служба КГП «Метрополитен Алматы».
Источник: КазТАГ

«На станции Райымбек произошел сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро переведены в ручной режим управления. В этой связи временно будет увеличен интервал движения на всех станциях», — говорится в сообщении.

Пассажиров уведомили о неполадках в 9 утра 26 января. В соцсетях алматинцы сообщили, что станция закрыта в 07.30, хотя по графику метро открывается в 06.00.

К 10.00 в пресс-службе ответили, что станция Райымбек открыты и все работает в штатном режиме. Представители заверили, что сбой не повлияет на безопасность движения.

Специалисты занимаются устранением неполадок. Отмечается, что в ближайшее время интервал движения поездов будет восстановлен.