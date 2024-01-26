В Воронежской области 17-летний хоккеист умер на тренировке

В Воронежской области на тренировке умер 17-летний нападающий ХК «ЭкоНива-Бобров» Венедикт Осипов. По предварительным данным, у спортсмена были проблемы с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) и выразили соболезнования родным и близким и тем, кто хорошо знал Венедикта.