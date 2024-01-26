В Воронежской области 17-летний хоккеист умер на тренировке

В Воронежской области на тренировке умер 17-летний нападающий ХК «ЭкоНива-Бобров» Венедикт Осипов. По предварительным данным, у спортсмена были проблемы с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) и выразили соболезнования родным и близким и тем, кто хорошо знал Венедикта.
Клуб выступает входит в систему воронежского «Бурана» из ВХЛ. В Федерации хоккея России в четверг, 25 января, также выразили соболезнования родным и близким спортсмена и назвали причину смерти — остановка сердца.
«Матч ТВ» со ссылкой на клуб сообщает, что трагедия произошла в начале тренировки. Хоккеисты вышли на лед, нападающий бросил по воротам, встал в очередь и упал.
— Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через 4 минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли. Вся команда проходила медосмотр, все было нормально, — цитирует собеседника «МатчТВ».