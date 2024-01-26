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Жительница Иркутска провалилась в дыру между этажами в доме

Управляющая компания добровольно не стала возмещать причиненный женщине вред.
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Источник: РИА "Новости"

В пользу жительницы Иркутска взыскали компенсацию из-за ненадлежащего состояния общедомового имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своих социальных сетях.

— Жительница спускалась по лестнице в своем доме, провалилась в образовавшееся отверстие между этажами. Итог — травма ноги, — говорят в ведомстве.

Управляющая компания добровольно не стала возмещать причиненный женщине вред. Тогда прокуратура подала иск в суд. В результате пострадавшей выплатили 50 тысяч рублей.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ЖКХ
Прокуратура