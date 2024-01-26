В Перми воры обнесли экстренно расселенный дом на Куйбышева, 68

В Перми в расселенный аварийный дом на улице Куйбышева, 68, залезли мародеры. Они спилили металлические двери и батареи, оставшиеся в трехэтажке, и попытались вывезти через сервис грузовой доставки. Собственница одной из квартир дома Ольга рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» подробности происходящего.
Напомним, трехэтажный дом по улице Куйбышева, 68, был построен еще в 1954 году. В 2021 году его признали аварийным. Жильцы с этим не согласились. Начались суды. Долгие судебные споры закончились тем, что дом все же признали аварийным. Но из-за судебных тяжб, его не удалось включить в программу расселения. Всего в доме проживало 76 человек.
Однако его состояние вызывало опасения у экспертов. В ходе очередного осмотра здания специалисты выявили, что чердачные перекрытия находятся в аварийном состоянии, нарушены несущие конструкции и существует вероятность обрушения. Кроме того, разрушается штукатурка и есть трещины на фасаде, а со стороны Куйбышева отсутствует водосточная система.
Тогда в отношении трехэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за угрозы внезапного разрушения несущих конструкций жителей попросили оперативно покинуть свои квартиры. В итоге все были расселены до 1 ноября. Возле дома установили ограждение и организовали охрану. Некоторые жильцы, которые переехали в маневренный фонд или в съемные квартиры, не смогли вывезти имущество.
Ольга рассказала, что раньше возле аварийного дома дежурила охрана. Но договор с охранной организацией закончился 31 декабря 2023 года. Соответственно с января за домом никто не смотрит.
— Когда дом экстренно расселяли, у некоторых жителей остались в квартирах мебель и бытовая техника. Многие при выселении хотели забрать свои двери, но администрация города не разрешила их вывозить. Нам сказали, что оценка помещений еще не сделана для последующей выплаты компенсаций. Тогда говорили, что дом будет под охраной и можно спокойно оставить тут свои вещи. По факту получается, что охрану сняли и жильцов об этом не уведомили, — комментирует пермячка.
По словам женщины, на днях собственники комнат, которые проходили мимо, заметили возле дома мародеров. Они увидели, как из окон выкидывают двери и батареи. Об этом сразу написали в общий чат дома и позвонили в полицию. Некоторые жильцы приехали к дому.
— Из комнат были выкинуты ванны, мойки, отрезаны абсолютно все батареи и металлические двери. Сейчас в помещениях все разрушено, валяются холодильники и диваны, осталось только несколько душевых кабин. Также были вскрыты двери в подвал, отсутствует часть окон, — говорит Ольга.
Она также сообщила, что неизвестные заказали доставку, чтобы вывезти награбленное. Но им помешали жильцы, которые в это время там находились. По ее словам, злоумышленники действуют со стороны двора, где нет уличных камер.
— Пока вчера там были люди, приезжал курьер на газели из сервиса грузовой доставки и хотел вывести имущество. Жильцы подошли к нему и объяснили, что это незаконно, и он отменил заказ, — пояснила пермячка. — Судя по всему, ночью мародеры возвращались и вывезли батареи, ванны и мойки, которые валялись. Так как утром этого уже ничего не было, остались только металлические двери.
Часть собственников обратилась в полицию и написала заявления о краже имущества. Некоторые планируют пойти сегодня.
По словам женщины, в настоящее время возле дома никто не дежурит, пока происходит взаимовыручка. Те собственники, кто живут далеко и не могут оперативно приехать, просят других проверить и сфотографировать их комнаты.
В пермской полиции подтвердили, что получили заявления о кражах и начали проверку. В городском УМВД «Комсомолке» сообщили, что сообщение о краже металлических изделий из расселенного многоквартирного дома по улице Куйбышева поступило в дежурную часть отдела полиции Свердловского района 24 января.
— Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.
За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации города. Когда нам подготовят ответ, мы опубликуем его на нашем сайте.