В Перми воры обнесли экстренно расселенный дом на Куйбышева, 68

— Когда дом экстренно расселяли, у некоторых жителей остались в квартирах мебель и бытовая техника. Многие при выселении хотели забрать свои двери, но администрация города не разрешила их вывозить. Нам сказали, что оценка помещений еще не сделана для последующей выплаты компенсаций. Тогда говорили, что дом будет под охраной и можно спокойно оставить тут свои вещи. По факту получается, что охрану сняли и жильцов об этом не уведомили, — комментирует пермячка.