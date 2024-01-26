В Самаре возбуждены новые дела из-за неубранного снега

Материалы рассмотрит администрация района. Об этом сообщает прокуратура.



Нарушения были выявлены во время проверки. Надзорное ведомство установило, что в пер. Долотном, 22, за содержание которого отвечает ООО УК «Элитный район», а также на ул. Егорова, 4−6 (ООО УК «МИР»), в пер. Ново-Молодежный, 16 (ООО УК «Солидарность»), на ул. Придорожной, 5 (ООО УК «Коммунальные ресурсы») и ул. Хасановской, 34, (ООО «Волжский берег») несвоевременно убираются наледь и снег. Кроме того, установлено, что прилегающая территория не обработана противогололедными реагентами.



В связи с этим контрольный орган внес руководству организаций представления об устранении нарушений. После этого территории очистили от снега.



Георгий Портнов.