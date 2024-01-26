Двоих детей разыскивают в Солигорском районе

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе двое несовершеннолетних покинули место проживания, их местоположение неизвестно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.



Солигорские милиционеры устанавливают местонахождение несовершеннолетних Сечко Евгения 2010 года рождения и Сечко Егора 2013 года рождения, которые 25 января 2024 года около 22 часов покинули адрес проживания: городской поселок Красная Слобода Солигорского района. На данный момент их местоположение неизвестно.



Приметы: на вид 8−12 лет, худощавого телосложения. Одеты как на фотографии.



Мобильных телефонов при себе нет. Ранее дети неоднократно покидали место жительства.