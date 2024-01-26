Двое погибли, двое в больнице после аварии с Lada и УАЗом под Волгоградом

Трагически закончилась для 63-летнего водителя и 58-летней пассажирки поездка 26 января. Владелец Lada Kalina попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Михайловского района.
«Авария случилась около девяти утра на 756-м километре федеральной трассы Р-22 “Каспий”. Водитель отечественного легкового автомобиля, направлявшийся в сторону Волгограда, не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с “УАЗ”, — сообщают в пресс-службе волгоградского полицейского главка.
Находившийся за рулем Lada мужчина от несовместимых с жизнью травм скончался мгновенно. По данным облздрава, в Михайловскую ЦРБ доставили троих пострадавших. 58-летняя женщина скончалась в реанимации, за жизнь 56-летнего мужчины борются медики, 41-летний мужчина остается в состоянии средней степени тяжести в травматологии. Ранее сальто легковушки после ДТП попало на видео в Волгограде.