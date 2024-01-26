Вскрылись шокирующие подробности убийства женщины и ребенка в Краснодаре

На следующее утро он сообщил сестре убитой, что с малышкой и ее матерью все в порядке. Но на тот момент они уже были мертвы. Затем злоумышленник вернул в квартиру на Заполярной, забрал тело ребенка и поджег квартиру вместе с телом возлюбленной. Тело девочки он увез и закопал на берегу водохранилища в Адыгее возле аула Афипсип.