Вскрылись шокирующие подробности убийства женщины и ребенка в Краснодаре

В Краснодаре вечером 23 января произошло двойное убийство в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном на улице Заполярной.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 27-летний житель Адыгеи жестоко расправился со своей 28-летней возлюбленной и ее 2-летней дочерью, которые проживали в краевой столице. После убийства несчастных он устроил пожар, чтобы замести следы. Сестра убитой женщины в социальных сетях рассказала шокирующие подробности этого преступления. Оказалось, что злоумышленник вечером в день убийства пришел в гости к своей бывшей девушке, чтобы помириться. Но вместо воссоединения произошла ссора.
В ходе конфликта мужчина ударил женщину. Она упала и ударилась головой о кухонную столешницу. Затем молодой человек ее задушил, а после аналогичным способом расправился со своей собственной 2-летней дочерью. Затем убийца покинул место преступления.
На следующее утро он сообщил сестре убитой, что с малышкой и ее матерью все в порядке. Но на тот момент они уже были мертвы. Затем злоумышленник вернул в квартиру на Заполярной, забрал тело ребенка и поджег квартиру вместе с телом возлюбленной. Тело девочки он увез и закопал на берегу водохранилища в Адыгее возле аула Афипсип.
На допросе подозреваемый не стал отрицать вину и во всем признался. Расследование этого громкого уголовного дела держит на контроле прокуратура.