Пьяный водитель управлял школьным автобусом в СКО

В ходе ОПМ «Автобус» стражи порядка в Акжарском районе проверили школьный автобус, в котором на момент остановки находились двое учащихся 10 и 12 лет, а также сопровождающий педагог. От водителя исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.
По факту собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Решением суда 45-летний водитель подвергнут аресту сроком на 15 суток и лишен права управления на 7 лет.
— Всего за время ОПМ в области выявлено 284 различных нарушения со стороны водителей общественного транспорта. Самые частые — нарушения правил маневрирования и телефонные разговоры за рулем, 47 и 45 фактов соответственно.
Кроме того, 25 водителей обслуживали маршруты на транспортных средствах, не прошедших технический осмотр. В состоянии алкогольного опьянения управляли пассажирским транспортом двое водителей. Работа по укреплению безопасности пассажиров общественного транспорта будет продолжена, — отметил и. о. начальника управления МПС ДП СКО Александр Розбах.