Пьяный водитель управлял школьным автобусом в СКО

В ходе ОПМ «Автобус» стражи порядка в Акжарском районе проверили школьный автобус, в котором на момент остановки находились двое учащихся 10 и 12 лет, а также сопровождающий педагог. От водителя исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.