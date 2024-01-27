Омский девятиклассник по наводке неизвестных поджог дом и автомобиль

27 января в 2 часа ночи в Омске горел частный жилой дом и автомобиль на ул. Воровского. 32-летнюю хозяйку дома разбудили проезжавшие мимо люди. Вместе они смогли затушить пожар. В загоревшемся доме находились пенсионерка и двое детей.
По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого в поджоге — 16-летнего подростка из Привокзального поселка.
На преступление его толкнуло объявление о работе в одном из мессенджеров. Неизвестные «работодатели» дали девятикласснику тестовое задание — поджечь указанные объекты. За выполненную работу обещали заплатить 10 тыс. руб. Юноша выполнил порученное задание. Но оплату так и не получил. Зато заработал уголовное наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества. В случае доказательства вины ему грозит до 5 лет лишения свободы.