Омский девятиклассник по наводке неизвестных поджог дом и автомобиль

На преступление его толкнуло объявление о работе в одном из мессенджеров. Неизвестные «работодатели» дали девятикласснику тестовое задание — поджечь указанные объекты. За выполненную работу обещали заплатить 10 тыс. руб. Юноша выполнил порученное задание. Но оплату так и не получил. Зато заработал уголовное наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества. В случае доказательства вины ему грозит до 5 лет лишения свободы.