В Фергане шесть человек, в том числе трое детей, скончались от отравления угарным газом

Супруги Н. М. (1967 г. р.) и З. М. (1970 г. р.), их дочь Д. И. (1994 г. р.), внуки С. М. (2019 г. р.), М. Ж. (2017 г. р.) и М. Ж. (2021 г. р.) скончались от отравления угарным газом.