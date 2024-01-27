В Фергане шесть человек, в том числе трое детей, скончались от отравления угарным газом

Как сообщил UzNews.uz руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, трагедия произошла 26 января в 12:30 в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в махалле «Ватан» города Маргилана.
Супруги Н. М. (1967 г. р.) и З. М. (1970 г. р.), их дочь Д. И. (1994 г. р.), внуки С. М. (2019 г. р.), М. Ж. (2017 г. р.) и М. Ж. (2021 г. р.) скончались от отравления угарным газом.
Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть шести членов семьи наступила в результате отравления угарным газом и острой сердечно-дыхательной недостаточности.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.