Жителя Щучина будут судить за убийство, совершенное им 24 года назад, сообщает dzyannica.by. В Щучинском РОВД рассказали, что труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен на пешеходной дорожке между костелом и Домом торговли летом 2000-го, но тогда выйти на след убийцы не удалось. Подозреваемый был, но доказать его причастность к преступлению не позволяли технико-криминалистические средства, имеющиеся на тот момент.