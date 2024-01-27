Мэрия Воронежа отреагировала на одиночный пикет с трупом собаки

В пятницу, 26 января, владелец частного приюта для животных «Дора» Юрий Шамарин принес труп собаки к зданию мэрии Воронежа и устроил очередной одиночный пикет. В городской администрации прокомментировали произошедшее:
— На Урывского воронежцы, которые заботились о собаках, обнаружили, что две были убиты — Герда и Дружок. Как известно всем — муниципалитет собак не убивает. Это незаконно. Жители города Юлия Касьяник и Оксана Рязанцева рассказали, что в момент, когда обнаружили собак, начали звонить волонтерам. Откликнулся Юрий Шамарин и забрал животных, сказав, что везет на экспертизу. Собственно, потом был устроен этот флешмоб. Не первый и, видимо, не последний. Мы осуждаем как деятельность догхантеров, так и попытки получить свою долю хайпа, раскладывая трупы собак на тротуаре, — заявил руководитель управления информации Никита Чеботарев.
РИА «Воронеж» рассказывало, что трупы собак вчера обнаружили в микрорайоне Процессор в районе дома на Урывского, 13, и детского сада № 99. Горожане предполагают, что животных застрелили. На место происшествия приехала полиция.