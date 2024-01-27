В Самаре возбудили второе дело из-за нападения мужчины на женщину-инвалида

Ранее несколько местных Telegram-каналов опубликовали информацию о нападении 27 октября мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. На ее сообщение о помощи приехала подруга, которая также является инвалидом с детства по слуху и речи и использует слуховой аппарат. В сообщении соцсетей указано, что конфликт возник после того, как мужчина отказался возместить ущерб за поврежденную дверцу такси, которой он ударил другую машину. На видео, размещенном в каналах, видно, что мужчина стал нецензурно выражаться в отношении одной из женщин и нанес ей несколько ударов. По данным Telegram-каналов, пострадавшая сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат.