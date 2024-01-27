Публиковать имена коррупционеров планируют в Казахстане

«Члены общественной палаты при мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки. Заседание прошло под председательством депутата Айдоса Сарыма с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой. С нормами законопроектов участников заседания ознакомил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов. По его информации, через поправки частично реализуется Концепция антикоррупционной политики. Основной законопроект охватывает более шести направлений. Среди них — введение публичного реестра коррупционеров, уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие», — сообщили в мажилисе.