«На донецком направлении… отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка», — отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 250 военнослужащих.
Кроме того, российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении.