ВСУ потеряли до 250 солдат на Донецком направлении

«На донецком направлении… отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка», — отметили в ведомстве.