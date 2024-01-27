Горячая вода затопила 25-этажный дом в Екатеринбурге

Это случилось из-за прорыва трубы на площадке, сообщают жильцы.
«Квартиры у нас по кругу, а это значит, что топит сразу десять квартир и четыре лифта. И дальше спускается по шахте и через квартиры», — рассказала порталу E1.ru местная жительница. В доме, по ее словам, сейчас отключены все лифты.
В УК «Огни-сервис» рассказали, что из-за потопа в высотке отключили горячее водоснабжение.
Как сообщалось ранее, 20 января в Пионерском поселке Екатеринбурга произошла коммунальная авария. Вода затопила дорогу на пересечении улиц Вилонова и Данилы Зверева. Без холодной воды остались два дома на улице Раевского.