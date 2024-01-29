«Папа, папа»: жуткое ДТП в Приморье оставило 8-летнюю девочку сиротой

Ранее «ФедералПресс» писал, что на Сахалине после мощного снежного циклона обнаружили труп мужчины в автомобиле. Страшную находку откопали местные жители, когда приступили к расчистке придомовой парковки. Предположительно, мужчина уснул в машине, когда бушевала непогода, после чего бушевавшая метель заблокировала автомобиль и выбраться он не смог.