«Папа, папа»: жуткое ДТП в Приморье оставило 8-летнюю девочку сиротой

«27-летний водитель автомашины Toyota Mark II, двигаясь в сторону остановки “Бархатная”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Belta и Nissan Note», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Транспортное происшествие произошло в районе Находкинского проспекта. В результате сильнейшего удара погиб 30-летний водитель автомобиля Toyota Belta и его 29-летняя пассажирка. Травмы различной степени тяжести получили виновник ДТП, 8-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Toyota Belta, а также водитель Nissan Note, они госпитализированы. Ребенок находится в реанимации.
В телеграм-каналах появилось видео, где врачи оказывают помощь ребенку, который лежит на земле, в это время девочка зовет папу.
По факту происшествия возбуждено уголовно дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Все подробности произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на Сахалине после мощного снежного циклона обнаружили труп мужчины в автомобиле. Страшную находку откопали местные жители, когда приступили к расчистке придомовой парковки. Предположительно, мужчина уснул в машине, когда бушевала непогода, после чего бушевавшая метель заблокировала автомобиль и выбраться он не смог.