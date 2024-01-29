Двух мужчин оштрафовали на полмиллиона за драку на борту самолета «Иркутск-Москва»

Двоих дебоширов из Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовали за драку на борту самолета «Иркутск-Москва». 30 октября 2023 года, находясь на борту, один из фигурантов использовал малозначительный повод и завязал конфликт с другим пассажиром. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда Республики Коми.