Двух мужчин оштрафовали на полмиллиона за драку на борту самолета «Иркутск-Москва»

Двоих дебоширов из Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовали за драку на борту самолета «Иркутск-Москва». 30 октября 2023 года, находясь на борту, один из фигурантов использовал малозначительный повод и завязал конфликт с другим пассажиром. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда Республики Коми.
Игнорируя требования пассажиров, бортпроводников и командира воздушного судна, злоумышленник ударил оппонента, в связи с чем завязалась драка. Второй фигурант, знакомый инициатора инцидента, присоединился к конфликту и тоже нанес удар потерпевшему. Самолет сделал вынужденную посадку в ближайшем по пути следования аэропорту в Сыктывкаре.
Суд признал злоумышленников виновными, и, учитывая их положительные характеристики, возмещение ими морального вреда потерпевшему, наличия несовершеннолетних детей, назначил дебоширам штраф 300 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники транспортной полиции Сыктывкара задержали 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Пьяный мужчина устроил драку на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.