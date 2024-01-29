Под Красноярском рабочий ночной смены погиб в конвейере

По информации прокуратуры, в селе Никольское оператор линии глиноподготовки, работавший в ночную смену 29 января, загружал сырье в конвейер и попытался своими силами устранить засор на работающем оборудовании, проигнорировав правила техники безопасности. В результате сотрудника затянуло в конвейер, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.