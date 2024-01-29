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Под Красноярском рабочий ночной смены погиб в конвейере

Несчастный случай произошел на одном из предприятий Уярского района Красноярского края: в ночь на понедельник рабочий, загружавший сырье в конвейер, получил смертельные травмы — мужчину затянуло вглубь оборудования.
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Источник: Reuters

По информации прокуратуры, в селе Никольское оператор линии глиноподготовки, работавший в ночную смену 29 января, загружал сырье в конвейер и попытался своими силами устранить засор на работающем оборудовании, проигнорировав правила техники безопасности. В результате сотрудника затянуло в конвейер, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Надзорное ведомство организовало проверку. Ее проводят сотрудники регионального управления Следственного комитета. Специалистам предстоит оценить соблюдение на предприятии требований трудового законодательства.

несчастный случай