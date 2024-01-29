Спасать будет некого: хаотичная парковка помешала работе пожарных во Владивостоке

Во Владивостоке две пожарные машины не смогли проехать к месту ЧП из-за того, что двор оказался забит автомобилями. Жители тем временем бьют тревогу из-за хаотичной парковки. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, произошло возгорание по адресу Нейбута, 38. Из-за того, что дорога возле дома оказалась забита автомобилями, пожарным пришлось сдавать назад.
«Жителей очень волнует тот факт, что если будет что-то очень сильно гореть, то пожарные не успеют, спасать уже будет некого», — пишут приморцы.
Переживания владивостокцев можно понять. В 2021 году в доме № 6 ЖК «Фрегат 2» произошла трагедия. Из-за того, что двор оказался переполнен припаркованными машинами, пожарные не успели добраться до горящей квартиры. В итоге двое детей погибли.