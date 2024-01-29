Директор новосибирской школы прокомментировала избиение завуча

Напомним, на нападавшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему избрали меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, включая общение с людьми, которые проходят по уголовному делу, нахождение в общеобразовательных школьных и дошкольных учреждениях, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также запретили вести переговоры с использованием средств связи, за исключением случаев вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и других экстренных ситуаций.