Директор новосибирской школы прокомментировала избиение завуча

В Новосибирской области в Чулыме, 26 января, мужчина ворвался в школу № 9, где ударил заместителя директора деревянным бруском и повредил имущество учреждения. Инцидент произошел, когда педагог находилась в кабинете преподавателей.
Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с директором школы Натальей Диковой. Руководитель детского учреждения заявила, что вопрос уже давно решен, и общаться она не собирается.
«Все нормально. Не надо ни с кем связываться, мы все вопросы порешали. У нас всё нормально», — сказала она.
Связаться с пострадавшей женщиной пока не удалось.
Напомним, на нападавшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему избрали меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, включая общение с людьми, которые проходят по уголовному делу, нахождение в общеобразовательных школьных и дошкольных учреждениях, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также запретили вести переговоры с использованием средств связи, за исключением случаев вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и других экстренных ситуаций.