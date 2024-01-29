Неизвестные устроили поножовщину у детского сада в Актау

«В обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту, находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился», — пишет издание.
По словам очевидцев, позже на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».