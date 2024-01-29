В Перми заминировали торгово-сервисный центр «Пермметалл» на улице Героев Хасана

По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, 29 января в 08:20 на телефон АО «Пермметалл» поступила информация о минировании организации.
«Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. В настоящее время проводится проверка», — сообщает краевое ведомство.
Угроз жизни и здоровью работникам предприятия нет.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что во второй половине дня 25 января поступила тревожная информация о заложенном взрывном устройстве в здании пермской школы № 111.
Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».