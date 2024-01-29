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В Перми заминировали торгово-сервисный центр «Пермметалл» на улице Героев Хасана

Информация о минировании организации в Перми поступила утром 29 января.

По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, 29 января в 08:20 на телефон АО «Пермметалл» поступила информация о минировании организации.

«Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. В настоящее время проводится проверка», — сообщает краевое ведомство.

Угроз жизни и здоровью работникам предприятия нет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что во второй половине дня 25 января поступила тревожная информация о заложенном взрывном устройстве в здании пермской школы № 111.

Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».