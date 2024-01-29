Житель Сызрани подал на соседа в суд из-за его кур, уток и гусей

В Самарской области жители Сызрани поссорились из-за выгула кур, гусей и уток. Оказалось, что владелец участка, занимающийся разведением домашней птицы, не учел размеры своего подворья и допустил выгул живности слишком близко к территории соседей.
— Хозяин дома был не рад такому соседству и обратился в суд. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района, — сообщили в региональном управлении ФССП.
При общении с должником судебные приставы предупредили о серьезных последствиях в случае игнорирования решения суда. Узнав, что одной из мер может быть вынесение исполнительского сбора, владелец кур, уток и гусей все же решил освободить от живности территорию, прилегающую к соседнему участку. Исполнительное производство было успешно завершено фактическим исполнением.