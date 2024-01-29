Житель Сызрани подал на соседа в суд из-за его кур, уток и гусей

При общении с должником судебные приставы предупредили о серьезных последствиях в случае игнорирования решения суда. Узнав, что одной из мер может быть вынесение исполнительского сбора, владелец кур, уток и гусей все же решил освободить от живности территорию, прилегающую к соседнему участку. Исполнительное производство было успешно завершено фактическим исполнением.