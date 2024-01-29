Жители Краснодарского края стали получать рассылки от мошенников от имени налоговой службы

ФНС предупредила о том, что ведомство не имеет отношения к таким рассылкам и не проводит подобные проверки посредством подобных уведомлений. Гражданам рекомендовано не открывать подозрительные электронные письма и не переходить по подозрительным ссылкам. Они также напомнили, что информация о налогах и способах оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика, и предупредили, что сотрудники ФНС не звонят гражданам с предложением оплатить налоги онлайн.