В Мозыре бухгалтер ЖСПК присвоила более Br22 тыс

В одном из мозырских ЖСПК бухгалтер имела под свою ответственность ключи электронной цифровой подписи организации. Пользуясь случаем, женщина открыла на свое имя банковскую карту, куда под видом заработной платы выводила денежные средства организации и тратила их на нужды своей семьи. На протяжении шести лет таким образом работница обогатилась более чем на Br22 тыс.
Когда собственники кооператива пожелали сделать в доме ремонт, денег на счету не оказалось. Жильцы обратились за помощью в милицию.
Правоохранители провели разбирательство, после чего материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки действий женщины. Ранее фигурантка проблем с законом не имела. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело.