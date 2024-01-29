В Мозыре бухгалтер ЖСПК присвоила более Br22 тыс

В одном из мозырских ЖСПК бухгалтер имела под свою ответственность ключи электронной цифровой подписи организации. Пользуясь случаем, женщина открыла на свое имя банковскую карту, куда под видом заработной платы выводила денежные средства организации и тратила их на нужды своей семьи. На протяжении шести лет таким образом работница обогатилась более чем на Br22 тыс.