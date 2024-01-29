Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

По его информации, обломки беспилотника, который упал на территорию завода около 6:39 часов утра по местному времени, разбросало по территории предприятия. Никто из сотрудников не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Предварительно, дрон нес на себе взрывчатку. Обстоятельства атаки выясняются.
Об атаке беспилотника на завод в Ярославле стало известно в понедельник, 29 января. Беспилотник упал у установки гидрокрекинга — она предназначена для получения малосернистых топливных дистиллятов из различного сырья.