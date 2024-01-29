Стала наркодиректором и давала поручения: хабаровчанку осудят за оборот наркотиков

В феврале прошлого года она организовала для этого целую группу и выдавала «подчиненным» поручения. Так, они должны были оборудовать в Хабаровске тайники с наркотиками в значительном и крупном размерах. Преступницу засекли сотрудники транспортной полиции, наркотики изъяли.