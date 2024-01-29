Стала наркодиректором и давала поручения: хабаровчанку осудят за оборот наркотиков

В Хабаровске осудят местную жительницу за оборот наркотиков. Женщина организовала преступную группу. Следователи зафиксировали два факта незаконного сбыта и три покушения на них.
В феврале прошлого года она организовала для этого целую группу и выдавала «подчиненным» поручения. Так, они должны были оборудовать в Хабаровске тайники с наркотиками в значительном и крупном размерах. Преступницу засекли сотрудники транспортной полиции, наркотики изъяли.
— Несмотря на осуществление в отношении обвиняемой уголовного преследования, в июле и августе 2023 года она вновь незаконно продала наркотические средства, в сентябре — дважды покушалась на их сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.
Женщину задержали, ее заключили под стражу. Сейчас в суде рассматриваются дела в отношении двух ее «коллег», против одного идет уголовное преследование.