Под Новосибирском суд запретил пьяному мужчине, избившему завуча, приходить в школу

По данным следствия Александр Щепелин по надуманному поводу зашел в кабинет МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» и нанес деревянным бруском удары заместителю директора по воспитательной части.
Какие травмы получила, потерпевшая, не сообщается. Также в суде рассказали, что было повреждено имущество учебного учреждения.
Мужчину задержали и предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганствос применением предмета, используемого в качестве оружия).
— Постановлением Чулымского районного суда Новосибирской области от
Ему запрещено заходить во все школы и дошкольные учреждения города, пользоваться интернетом, почтой, мобильным телефоном (кроме экстренных вызовов и звонков адвокату), общаться со всеми лицами, участвующими в деле.
Постановление суда в силу не вступило.