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Под Новосибирском суд запретил пьяному мужчине, избившему завуча, приходить в школу

В городе Чулыме избрали меру пресечения местному жителю, пришедшему в нетрезвом состоянии в школу № 9 и избившему женщину-завуча деревянным бруском. Суд запретил мужчине заходить в школы и дошкольные учреждения города.

По данным следствия Александр Щепелин по надуманному поводу зашел в кабинет МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» и нанес деревянным бруском удары заместителю директора по воспитательной части.

Какие травмы получила, потерпевшая, не сообщается. Также в суде рассказали, что было повреждено имущество учебного учреждения.

Мужчину задержали и предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганствос применением предмета, используемого в качестве оружия).

— Постановлением Чулымского районного суда Новосибирской области от 26.01.2024 г. в отношении Щепелина А. С. избрана мера пресечения в виде запрета совершения определенных действий, — пояснили в суде.

Ему запрещено заходить во все школы и дошкольные учреждения города, пользоваться интернетом, почтой, мобильным телефоном (кроме экстренных вызовов и звонков адвокату), общаться со всеми лицами, участвующими в деле.

Постановление суда в силу не вступило.