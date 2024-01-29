Один на учете, второй на больничной койке: в департаменте образования закончили проверку после поножовщины в кадетской школе в Перми

— В ходе проверки было установлено, что после урока дети играли в игру, догоняя друг друга, — сообщили в пермской мэрии. — Во время игры между двумя учениками возник конфликт, из-за чего они стали толкать друг друга. Один из них достал сувенирный нож, но, по словам ребенка, не планировал применять его, а хотел лишь напугать. Но не рассчитал и случайно ударил в живот.