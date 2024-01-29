Один на учете, второй на больничной койке: в департаменте образования закончили проверку после поножовщины в кадетской школе в Перми

Городской департамент образования сообщил об окончании проверки после ЧП в пермской кадетской школе в микрорайоне Вышка 2. Здесь 24 января прямо в стенах учебного заведения восьмиклассник напал на одноклассника с сувенирным ножом. Несмотря на то, что нож был пластиковый, рана, которую получил пострадавший школьник, оказалась очень серьезной.
— В ходе проверки было установлено, что после урока дети играли в игру, догоняя друг друга, — сообщили в пермской мэрии. — Во время игры между двумя учениками возник конфликт, из-за чего они стали толкать друг друга. Один из них достал сувенирный нож, но, по словам ребенка, не планировал применять его, а хотел лишь напугать. Но не рассчитал и случайно ударил в живот.
Кстати, после того, как все случилось, родители учеников из этого класса рассказывали «КП», что у пострадавшего ребенка было два удара: один в спину, второй — в живот. Второй удар был очень серьезным: пострадавшего госпитализировали в реанимацию и прооперировали.
Сейчас состояние раненного ребенка оценивается, как средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Пострадавший школьник продолжает находиться в стационаре, где получает всю необходимую медицинскую помощь.
Второго участника конфликта поставили на учет «группы риска» социально опасного положения. С ребенком и его семьей проводится профилактическая работа с привлечением КДН, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы.
После случившегося серьезный разговор провели и со всеми остальными кадетами школы. Им провели инструктажи по технике безопасности и строго-настрого запретили приносить в учебное учреждение любые колющие и режущие предметы.
— С семьей пострадавшего мальчика администрация школы находится на постоянной связи, ей оказывается вся необходимая помощь, — сообщили в администрации Перми.