Экс-следователю по делу о перестрелке в «Москва-Сити» дали 11 лет колонии

Отбывать наказание Агаджанян будет в колонии общего режима. Суда лишил его звания майора юстиции, а также запретил ему в течение трех лет после выхода на свободу занимать должности, сопряженные с организационными или распорядительными функциями. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому, взыскав с него 7 млн руб.
Стрельба «Москва-Сити» произошла в 2017 году, в результате один человек погиб и пять получили ранения. Мотивом действий экс-следователя обвинение считает желание оказать услугу бизнесмену Гавриилу Юшваеву, охранники которого спровоцировали конфликт. Левон Агаджанян вину не признает. Прокуратура запрашивала для него 12 лет колонии.
Лаура Кеффер