Экс-следователю по делу о перестрелке в «Москва-Сити» дали 11 лет колонии

Отбывать наказание Агаджанян будет в колонии общего режима. Суда лишил его звания майора юстиции, а также запретил ему в течение трех лет после выхода на свободу занимать должности, сопряженные с организационными или распорядительными функциями. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому, взыскав с него 7 млн руб.