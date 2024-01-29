Смерть 6-летней Лизы Пылаевой: в убийстве подозревают тетю погибшей

Ольга Шмакова с детьми села в автомобиль и выехала в ТРЦ, чтобы создать себе алиби, говорится в обвинительном акте. Бабушка девочки, Леонарда Рыжакова, поддержала эту инициативу, а потом дала ложные показания. По словам прокурора, женщина намерено создала препятствия для выяснения истины. В последствии в больницу девочку доставили уже мертвой со множественными травмами. Прокурор отметил, что смерть наступила не мгновенно. При оказании медицинской помощи девочку можно было спасти. К слову, Шмаковой предложили суд присяжных, но она отказалась от него.