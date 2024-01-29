Блогера Тарасова увезли в отдел полиции после концерта в центре Петербурга

После Корней уехал в центр города. «Ему заказали концерт, был хедлайнером», — говорит брат. Он предполагает, что что-то случилось на концерте или вскоре после него. Корней успел прислать сообщение, из которого следует, что он был выпивший и не разминулся с какой-то компанией. В его телеграм-канале сообщается, что он в 76 отделе.