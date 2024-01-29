В соцсетях распространились ложные сообщения с угрозами о массовых убийствах в школах Ташкента

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел отметил, что сообщение о возможном захвате столичных школ не соответствует действительности.
Это не первый случай подобных провокаций в регионе. 25 января подобные угрозы также распространялись в казахстанском городе Актобе, а ранее — в российских группах.
Власти призывают общественность сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию, а также информировать правоохранительные органы о подобных случаях для принятия необходимых мер.