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В соцсетях распространились ложные сообщения с угрозами о массовых убийствах в школах Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях распространились сообщения с угрозами о массовых убийствах в школах Ташкента. В МВД отметили, что это фейк, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел отметил, что сообщение о возможном захвате столичных школ не соответствует действительности.

Это не первый случай подобных провокаций в регионе. 25 января подобные угрозы также распространялись в казахстанском городе Актобе, а ранее — в российских группах.

Власти призывают общественность сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию, а также информировать правоохранительные органы о подобных случаях для принятия необходимых мер.