В Новосибирской области ищут 15-летнюю девочку в серой горнолыжной куртке

В Новосибирской области пропала 15-летняя девочка-подросток. Она ушла из дома 29 января в неизвестном направлении. Проживает Жихарева Галина в деревне Юрты Тогучинского района Новосибирской области. Об этом сообщает группа ВКонтакте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Среди примет упоминается рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Была одета в светло-серую горнолыжную куртку, светло-синие джинсы, светло-зеленую толстовку, черные с красными вставками кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.