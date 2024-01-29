В Новосибирской области ищут 15-летнюю девочку в серой горнолыжной куртке

В Новосибирской области пропала 15-летняя девочка-подросток. Она ушла из дома 29 января в неизвестном направлении. Проживает Жихарева Галина в деревне Юрты Тогучинского района Новосибирской области. Об этом сообщает группа ВКонтакте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».