В Тольятти ребенок получил травму на квесте, возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



«Ранее в соцмедиа была размещена информация о том, что 29 декабря 2023 года во время квеста 10-летняя девочка получила травму лица», — говорится в сообщении.



В связи с этим родители пострадавшей обратились в медучреждение за помощью дочери. Расследование продолжается.



Георгий Портнов.