Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
«Ранее в соцмедиа была размещена информация о том, что 29 декабря 2023 года во время квеста 10-летняя девочка получила травму лица», — говорится в сообщении.
В связи с этим родители пострадавшей обратились в медучреждение за помощью дочери. Расследование продолжается.
Георгий Портнов.
В Тольятти ребенок получил травму на квесте, возбуждено уголовное дело
Расследуется получение травмы ребенком во время квеста в Тольятти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.