ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка

В результате обстрела, как сообщил журналист, погибли трое, есть пострадавшие. Информацию о погибших и пострадавших подтвердил и мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что пострадавших трое, они получили ранения средней тяжести и госпитализированы. Кроме того, в результате обстрела были повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры, сообщил он в своем Telegram-канале.