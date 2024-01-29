Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа «Колокольчик» в Горловке

— Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «Колокольчик» по улице Баха, — сообщил он.
По словам Приходько, также в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина была ранена местная жительница. По состоянию на 18:00 по московскому времени ранено семь человек, написал он в Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в тот же день сообщил об обстреле города. Украинские солдаты нанесли удар по Калининскому району Донецка из РСЗО, несколько человек погибли.
Еще одна атака Вооруженных сил Украины на Донецк произошла 21 января. Кулемзин сообщил, что атака пришлась на мирные объекты в оживленном месте микрорайона Текстильщик. По последним данным, в результате удара погибли 27 человек. Еще 25 получили травмы различной степени тяжести.